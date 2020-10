Gode naboer giver tryghed

Blonde mature woman in eyeglasses and grey pullover looking at her neighbours during talk through fence

Foto: Colorbox

Undersøgelse viser at en god relation til naboerne giver mere tryghed efter mørkets frembrud

Af Redaktionen, redigeret

Der er en sammenhæng mellem relationen til naboerne og trygheden ved at gå ud om aftenen, viser den årlige undersøgelse ‘Danskerne i det byggede miljø’, som laves af Realdania og Bolius.

Blandt de, der omgås deres naboer meget og har et godt naboskab, svarer 93 procent, at de er trygge ved at gå alene efter mørkets frembrud. Blandt dem der har konflikter med naboerne, er det tilsvarende tal 58 procent, fortæller Realdania.

Deles svarene op på boligformer, svarer 78 procent af beboere i almene lejelejligheder, at de er trygge ved at gå alene efter mørkets frembrud, mens det tilsvarende tal for parcelhusejere er 90 procent. I øvrigt viser undersøgelsen at 89 procent af de adspurgte over 70 år er trygge ved at være ude om aftenen, mens det blandt de yngre fra 25-39 år kun er godt 79 procent.

Undersøgelsen viser også, at stadig flere får energirenoveret boligen, og at danskerne – trods et lille fald – stadig har en høj livskvalitet.

I Gladsaxe Kommune er antallet af borgere, der føler sig trygge i deres nabolag, ifølge politiets tryghedsundersøgelse for 2019, 79 procent, hvilket er under landsgennemsnittet på 85 procent.