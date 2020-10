Gratis vaccination for gravide

Gravide kan blive gratis vaccineret mod både influenza og kighoste. Ny kampagne fra Sundhedsstyrelsen sætter fokus på tilbuddet

Af Redaktionen, redigeret

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret mod både influenza og kighoste. Vaccinationerne skal sikre, at det kommende barn er beskyttet mod sygdommene i de første levemåneder, da barnet ellers er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis det bliver smittet.

Vaccinationerne beskytter samtidig den gravide selv mod at udvikle en alvorlig influenza i sidste del af graviditeten, fortæller Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse. Vaccinationerne tilbydes fra 2. trimester og gives som to separate stik. Vaccinationerne kan gives ved samme besøg hos lægen, for eksempel i forbindelse med 32-ugers undersøgelsen, fortæller Sundhedsstyrelsen.

Spædbørn af vaccinerede mødre har lavere risiko for at blive syge med influenza end spædbørn født af mødre, der ikke er vaccineret. Det skyldes både, at de nyfødte får overført antistoffer fra moderen, og at moderens risiko for at blive syg og smitte sit barn efter fødslen er mindre, når hun er vaccineret, tilføjer styrelsen.

Kighostevaccination til gravide er blevet tilbudt siden efteråret 2019, og i løbet af seks måneder har 76 % af de gravide taget imod tilbuddet.

– Kighoste kan være en meget alvorlig sygdom for spædbørn, og derfor er det vigtigt, at gravide bliver vaccineret. Vaccinationen beskytter nemlig spædbarnet i de første levemåneder, før barnet selv kan blive vaccineret i 3-måneders alderen, og indtil barnet et fuldt vaccineret ved 12 måneders alderen, fortæller Bolette Søborg.

Tilbuddet om kighostevaccination gælder frem til udgangen af 2020.

Læs mere om tilbuddet på sst.dk/gravid-vaccination