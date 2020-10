Guide: 3 ting at vide før valg af flyttefirma

SPONSORERET INDHOLD: Hvad end du måtte lede efter et flyttefirma i København og omegn, herunder Gladsaxe, til privat- eller erhvervsflytning, er det vigtigt at finde ét, der har rette udstyr og mandkraft til opgaven.

Af SPONSORERET INDHOLD

Hvad end du måtte lede efter et flyttefirma i København og omegn, herunder Gladsaxe, til privat- eller erhvervsflytning, er det vigtigt at finde ét, der har rette udstyr og mandkraft til opgaven. Bl.a. er et solidt kendskab til ergonomisk tungløft af møbler vigtigt, at dine flyttemænd besidder. Hvilket udvalg inden for flyttebiler, de råder over, og om de tillader opmagasinering af møbler, er to andre vigtige ting at vide. Hvor stor er firmaets vognpark, og har deres biler møbellift til erhvervsflytning?

Har flyttefirmaet en fyldt vognpark?

Vognparken skulle gerne byde på et bredt udvalg i flyttebiler, så du ikke er nødt til at vælge en bil, der er enten for stor eller lille til opgaven. Som sagt er det godt at vide, om du har behov for en flyttebil med eller uden lift, især hvis du har behov for at flytte mange møbler. Af den grund er lift nærmest en nødvendighed, hvis du står og skal flytte hus eller kontorer. Har flyttefirmaet lastbiler med veksellad? Har de kraner til bestemte typer møbler? Sidder de inde med en normal varevogn?

Tillader flyttefirmaet opmagasinering?

Hvad angår opmagasinering, er det absolut værd at skele til, om et flyttefirma har containere på deres ejendom, hvor de tillader opbevaring af dine møbler. Står du i perioden mellem ophør af et tidligere lejemål og begyndelsen af det nye, har du brug for et sted at have inventaret. Sådan et sted leverer nogle flyttefirmaer, hvor der er styr på sikkerheden med vagtfirmaer og videoovervågning.

Hvad skal du ellers vide om dit flyttefirma?

Af andet at vide om dit flyttefirma i København og omegn kan nævnes visse lavpraktiske ting, fx om flyttefirmaet foretager slutrengøring, om de hjælper lige fra ned- til oppakning, og om de tilbyder solide flyttekasser, så du undgå den meget udbredte flytteirritation, hvor en overfyldt kasse brister.