Hjemme godt, ude bedst

Søborg Skole lå mere eller mindre øde hen under nedlukningen. Foto: Privat.

Nogen skolebørn har haft det godt under corona, andre mindre godt

Af Michael, 9.klasse, Søborg Skole

Corona har ændret på virkelig meget for virkelig mange. Danmark stod stille i seks uger, og uheldigvis seks mere for udskolingsbørn. Jeg er en udskolingsdreng, der personligt har haft en dårlig oplevelse med corona-hjemmeskole, men det er ikke nødvendigvis alle, der har haft det.

Nedlukningen for mig føltes som seks uger, hvor man skulle sidde alene hjemme, og der bare var dødstille i huset. Nu hvor jeg er tilbage i skolen, er det virkelig ikke meget anderledes end før corona.

For at finde ud af om nogen har haft det på samme måde, har jeg spurgt et par elever og en lærer på Søborg skole, udover at kigge på nogle undersøgelser om børns corona-trivsel.

Savnede venner

Jeg har talt med nogle elever på Søborg Skole, der fortæller om deres oplevelse med hjemmeskole. De fortalte blandt andet om hvordan skolen var delt op i to dele: Onlinemøder og lektier.

– Lektierne var lidt sådan eh, men Teams-møderne var lidt interessante, fordi det var nyt, siger Christian fra ottende. Men eleverne fortæller også, at på grund af at det var online, kan man ikke rigtig få hjælp til skoleopgaverne.

Man skulle også stå for sin egen tidsplan, så man kunne selv bestemme, hvornår man lavede opgaverne.

– Jeg brugte en app til at lave et board over, hvornår jeg skulle lave tingene og så lavede jeg bare dem i løbet af dagen. Der var ikke det samme tidspres, som der er ovre i skolen, siger Jonathan fra niende.

Eleverne savnede selvfølgelig også deres venner.

– Jeg savnede, at man kunne have det lidt sjovt, men vi snakkede ofte online når vi lavede lektier, tilføjer Jonathan.

Glade for at komme i skole igen

Jeg spurgte også en lærer fra Søborg Skole, om hvordan hun oplevede at eleverne havde det under hjemmeskolen. Hun fortalte, at der var meget blandede reaktioner på situationen, men at alle generelt var enige om, at det var værre end almindelig skole, selvom det var dejligt at kunne sove længe. Hun fik også opkald fra børnene uden for onlinemøderne.

– De kunne tale om mange forskellige ting, fra lektier til at de bare ville have nogen at snakke med, siger Pernille. Hun fortalte også at de blev mere og mere trætte af hjemmeskole som tiden gik, så de var glade for at komme i rigtig skole igen.

Men hvorfor inddrage et par reaktioner, når man kan inddrage tusindvis. Over 3000 børn og unge deltog i Unicefs stikprøveundersøgelse om corona-trivsel, og 3 ud af 4 svarede, at de savnede deres venner. Men hver tredje tror også, at vi snart finder en løsning, og 18 procent svarede, at de gerne vil kunne hjælpe andre mere:

– Corona-krisen har ødelagt mange ting for mig, men jeg prøver at holde hovedet oppe og tænke på dem, der har det værre end mig, og blive inde for deres skyld, svarede et af børnene. Hele 80 procent svarede, at de har gjort en indsats for at passe på sig selv og andre.

Alt i alt kan jeg se, at der var ikke kun var én reaktion på corona-skole, men mange forskellige. Bare fordi jeg havde en dårlig oplevelse derhjemme, betyder det ikke, at alle havde. Faktisk var der nogle børn, der havde haft det bedre i små grupper under corona, da voksne kunne fokusere mere på de enkelte børn. Men jeg kan i hvert fald se, at alle er glade for at være tilbage i (semi-)normal skole igen.