Du har sikkert hørt om leasing før, men har du styr på, hvad det vil sige at lease og ved du egentlig hvad man kan lease? De fleste af os forbinder nok leasing med bilverdenen. Her dækker leasing over et lån, som giver dig brugsretten over den pågældende bil.

Men faktisk kan du lease stort set alt udstyr. Det være sig IT-udstyr, træningsudstyr, ja selv kontormøbler. Leasing dækker nemlig over alle typer leje, der er et miks mellem almindelig finansiering og leje. Er du stadig forvirret? Så bare rolig, i denne artikel vil vi forsøge at gøre dig lidt klogere på, hvad er leasing? Og om det er den rette løsning for dig og din virksomhed.

Hvad indebærer en leasingaftale?

Et godt sted at starte, når du vil forsøge at forstå, hvad er leasing, er at se på leasingaftaler. Ved at indgå en leasingaftale betaler du som oftest et førstegangsbeløb, og efterfølgende en fast månedlig ydelse. Man kan sige at denne faste månedlige ydelse, er den pris du betaler for at bruge udstyret.

Leasingperiodens længde kan variere fra måneder til år. Dette aftales også når leasingaftalen indgås. Leasingaftaler kan variere fra selskab til selskab, og det er derfor vigtigt at du sætter dig godt ind i tingene, og læser kontrakten godt igennem inden du skriver under på kontrakten. Særligt bør du være opmærksom på, at du ved leasing ikke er dækket af købeloven.

Hvad er leasing – fordele og ulemper?

Flere og flere virksomheder vælger at lease deres nye udstyr frem for at købe det, og det er der mange gode grunde til. Ved almindelig finansiering betaler du enten for hele udstyret over en gang, eller ved meget dyrt udstyr, vil du i nogle tilfælde skulle betale udstyret af over flere år. På den måde binder du dig til udstyret, fordi du vælger at foretage en større investering, som du ikke nødvendigvis har råd til at gøre igen det efterfølgende år. Dette kan være et problem i en tid, hvor digitaliseringen buldrer afsted, og det kan derfor være en fordel at se på leasing, og hvad er leasing? For vælger du og din virksomhed i stedet at finansiere jeres nye udstyr gennem leasing, så har lettere ved at skifte udstyret, og samtidig frigør i likviditet i virksomheden, som kan bruges til at vækste virksomheden på andre måder.

Hvad er leasing? Forskellige former for leasing.

Ønsker din virksomhed at lease jeres næste udstyr, kan dette gøres på to måder. Enten gennem operationel leasing eller finansiel leasing.

Hvad er operationel leasing? Denne type leasing kan ses som den klassiske form for leasing, hvor du betaler for at leje et produkt. Når leasingaftalen ender, skal du aflevere udstyret tilbage. Der stilles altså ingen krav til virksomhederne om, at de efter endt leasingperiode skal købe udstyret.

Hvad er finansiel leasing? Modsat operationel leasing, er det det i finansiel leasing et krav, at du efter endt leasingperiode køber udstyret. Ønsker du ikke selv at købe udstyret, er det dit ansvar at finde en løber.