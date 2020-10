Hvad for noget træ bør du vælge?

SPONSORERET INDHOLD: Står du over for at skulle bygge for eksempel en ny terrasse eller noget andet i træ, kræver det nogle overvejelser. Du skal nemlig vælge hvilken type træ, du vil bruge, og hvordan det skal være behandlet. Dette er faktisk et lidt sværere spørgsmål end som så, så du bør ud at følge med i debatten om, hvad for noget træ, der er bedst at bruge. En debat som både fokuserer på, hvad der er bedst for dig, men også hvad der er bedst for miljøet.

Trykimprægneret træ

Et af de nok mest udbredte valg er trykimprægneret træ. Det er træ, som er behandlet på en helt bestemt måde, så det har de bedst mulige forudsætninger for at modstå angreb fra for eksempel svamp og insekter. Samtidig forlænger behandlingen også træets naturlige levetid. Selve imprægneringen er en længere proces, men det er en meget effektiv proces. Kvaliteten af træet er du helt sikker på er i top, da det er imprægneret efter Nordisk Træbeskyttelsesråds standarder, samtidig med at der er en ekstern kvalitetskontrol.

Thermowood

Denne trætype er igen træ, som er behandlet på en helt speciel måde. Træet udsættes for høje temperaturer og damp. Temperaturen er med til at trække noget af fugten ud af træet, mens dampen sørger for, at der ikke går ild i det. Denne trætype er det helt rigtige valg, hvis du ikke blot vil have den bedste løsning for dig selv, men du også går meget op i miljøet. Det skyldes, at behandlingsmetoden, som udelukkende består af varme og damp og ingen kemikalier, er en bæredygtig fremstillingsmåde. Træet er endda Svanemærket.

Ubehandlet træ

Du har selvfølgelig også mulighed for at vælge helt almindeligt og ubehandlet træ. Dette virker måske som en god løsning, hvis du skal tænke på miljøet, da der ingen ressourcer er gået til behandling af træet. Men det helt ubehandlede træ vil heller ikke holde lige så godt. Det vil være mere modtageligt over for svamp og insekter, så der er stor risiko for, at det hurtigt går i stykker. Det skal derfor hurtigere skiftes, hvilket ikke er særlig godt for miljøet.