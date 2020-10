Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Erhvervsråd sætter jagten ind på kandidater til Gladsaxe Erhvervspris 2020

Af Redaktionen, redigeret

For at vinde prisen skal virksomheden være et godt forbillede i forhold til bæredygtig vækst, grøn genstart og håndtering af corona-krisen, eller på anden vis have skilt sig ud i årets løb.

Sidste frist er den 15. oktober 2020 til erhverv@gladsaxe.dk

Vinderen vælges af en dommerkomité bestående af borgmester Trine Græse, erhvervsudviklingschef Freja Ludvigsen og repræsentanter fra Gladsaxe Erhvervsråd.