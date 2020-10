Hvornår kører bussen?

Da der sidste år i oktober kom nye køreplaner, var vi en lille gruppe, som satte køreplaner for linje 68 op ved stoppestederne i Gladsaxe.

Af Michael Dorph Jensen

Da der sidste år i oktober kom nye køreplaner, var vi en lille gruppe, som satte køreplaner for linje 68 op ved stoppestederne i Gladsaxe. Vi synes ikke, det er god besked at få at vide, at der kører en bus hvert 30. minut eller en gang i timen. Og vi synes, at Movia/DOT burde sørge for egentlige køreplaner ved stoppestederne. Derfor vores lille aktion, som vi håbede på, at Movia/DOT ville tage til sig. Vi håber stadig. Men vi ved ikke, om der på et tidspunkt kommer køreplaner op.

Nu kommer der igen omlægninger og nye tider, og derfor vil vi tage ”vores” køreplaner ned, så vi ikke medvirker til forvirring.

Det er nemt at få at vide, hvornår bussen kører, hvis man kan betjene sig af de nyeste telefoner og en computer. Kan man ikke det, er det besværligt.

Vores bedste råd er at ringe til DOT (Din offentlige Transport) på 70 15 70 00, trykke ”1” for bus og lokalbane. Derefter trykker du ”1” for at høre om de muligheder, der er. Så kommer du igennem til en medarbejder og bestiller de køreplaner, du har brug for. Du får så tilsendt køreplanerne med posten.

Kender du nogen, du tror har indflydelse på, at der på et tidspunkt igen kommer køreplaner ved stoppestederne. Så kan du fortælle dem, hvad du synes.

Miraklernes tid er måske ikke forbi.