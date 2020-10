I år er influenzavaccinationen særlig vigtig

Foto: Colourbox

Apoteker tilbyder gratis vaccination mod influenza og lungebetændelse for de over 65-årige med flere

En omgang influenza kan være særdeles ubehagelig for alle, men for nogle kan sygdommen blive alvorlig og i værste fald dødelig. Men der findes råd.

Hvis du er fyldt 65, kan du blive vaccineret gratis mod influenza og lungebetændelse til og med 15.januar 2021. Tilbuddet gælder i hele apotekets åbningstid, og der er ingen tidsbestilling. Det kan blandt andet ske på Søborg Apotek og Buddinge Apotek.

– Et lille stik kan beskytte mod influenza og lungebetændelse og andre infektioner forårsaget af pneumokok-bakterier. Det kan være en god ide i en tid med coronavirus, da en kombination af COVID-19, influenza og/eller lungebetændelse kan være alvorligt for især den ældre del af befolkningen, siger apoteker Claude Lützen.

Den gratis pneumokokvaccine tilbydes, efter Folketinget i april besluttede at udvide vaccinationsprogrammet for at beskytte de mest udsatte grupper i samfundet og samtidig undgå overbelastning af sundhedsvæsnet under COVID-19-udbruddet, tilføjer han.

Følgende risikogrupper kan i perioden 1. oktober 2020 til 15. januar 2021 gratis blive vaccineret mod influenza på Søborg Apotek og Buddinge Apotek: