Ingen flygtninge til Gladsaxe

Rekordlavt asyltal glæder udlændinge- og integrationsministeren

Af Peter Kenworthy

Kommunerne vil næste år modtage cirka 600 nye flygtninge. Udlændingestyrelsen har nu fastsat, hvordan disse flygtninge skal fordeles til de enkelte kommuner. Kommunekvoten for Gladsaxe er igen et rundt 0.

– Det ser ud til at blive et rekordlavt asyltal i år. Det laveste i flere årtier. Det er godt. Det betyder, at kommunerne hver især skal tage imod endnu færre flygtninge, udtaler udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (A).

Kommunerne modtog, ifølge tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, 840 i 2018 og 730 i 2019. I 2020 og 2021 forventes landstallet at være cirka 600.

Ifølge FN’s Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, er over 70 millioner mennesker tvunget på flugt verden over – 25 millioner af disse er flygtninge under UNHCR’s mandat.