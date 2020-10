Ingen skal forskelsbehandles

closeup of a young woman outdoors wearing a pink pussycat hat showing a piece of paper in front of her face with a symbol for gender equality drawn in it

Foto: Colourbox

Sexisme er på dagsorden i nær sagt alle organisationer og arbejdspladser hvor mennesker arbejder sammen. Også hos din lokalavis har vi øjne på sagen

Af Gitte Ganderup

Der er et stort fokus på sexisme i mange brancher i øjebliket. Læger, tidligere og nuværende politisk aktive, advokatfirmaer, revisionsvirksomheder og mediebranchen er blandt dem som har meldt åbent ud, at der er noget at arbejde med. Mange steder arbejder man nu mere end nogensinde før for at sikre viden og åbenhed.

Over 600 læger har skrevet under på en erklæring, hvor de kræver et opgør med sexisme blandt læger.

– Det er tid til at gøre op med et system, hvor yngre læger og studerende ikke kan sige fra over for sexisme, magtmisbrug og grænseoverskridende opførsel, fordi de frygter for karrieren, lyder det i en artikel fra TV2, som har talt med initiativtagerne bag.

Også fra den politiske verden er der kommet en erklæring fra 322 kvinder som har skrevet til de politiske ledelser om sexisme i dansk politik og kræver handling lige som der også i mediebranchen er kommet opråb.

– Debatten om sexisme er også en, vi skal tage i vores kommunalbestyrelser. Vi har tidligere lavet undersøgelser af temaet, som faktisk afdækkede eksempler på krænkelser og grænseoverskridende adfærd. Det er en ekstremt vigtig debat, vi som samfund har lige nu, og det er et stærkt afsæt til igen at tage temaet op og kigge nærmere på, om vi i kommunalbestyrelserne har noget i vores adfærd og kultur, der skal drøftes og handles på. Det er vigtigt for den enkelte, der måtte have oplevet noget, der er over grænsen, og for arbejdsmiljøet i kommunalbestyrelserne, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard i en pressemeddelse den 25.september.

Kickstart

Det hele blev kickstartet da Sofie Linde fra scenen ved Zulu Comedy Galla fortalte om sine egne oplevelser.

Efterfølgende har mere end 1600 kvinder i mediebranchen skrevet under på en støtteerklæring hvis budskab er, at det stadigvæk sker.

Allerede i 2018 viste en medlemsundersøgelse som Dansk Journalistforbund lavede, at 1 ud af 10 kvinder havde følt sig seksuelt krænket inde for de seneste 10 år. Det seneste år (2017-2018, red.) var det særligt de unge og løst tilknyttede medarbejdere som havde oplevet upassende bemærkninger.

I dag har flere mediehuse indledt en proces med dialogmøder og interne undersøgelser, mens uddannelserne og brancheorganisationen har indledt et samarbejde med Kvinfo, om hvordan man bedre sikrer praktikanter mod krænkelser, skrev DR den 17.september.

Afklaring

Også hos din egen lokalavis, er der sat tanker i gang. Gladsaxe Bladet er en del af en samling lokalaviser som også tæller Brønshøj-Husum Avis, Ballerup Bladet og Folkebladet for Glostrup, Brøndby & Vallensbæk.

– På vore lokalaviser følger vi arbejdsmarkedes parters overenskomster og herunder arbejdsmiljøet – og vigtigt både det fysiske og det psykiske. Der lægges vægt på godt arbejdsmiljø og at medarbejderen forventes at bringe arbejdsmiljøspørgsmål op til afklaring og behandling straks når eller hvis de opstår, siger ansvarshavende redaktør, Mette Hviid Togsverd og fortsætter:

– Hvis der opstår spørgsmål eller krænkelser skal ledelsen, altså jeg, tage hånd om problemet og løse det i samråd med medarbejderen.

I tilfælde af psykiske krænkelser vil der blive straks blive taget hånd om det. Startende med dialog og i yderste konsekvens med advarsel og/eller bortvisning fra avisen.

Også på Gladsaxe Bladet har dagsordenen skabt resultater:

– Disse spørgsmål har nu resulteret i at vi på alle fire aviser har sat gang i dialogværktøjet : Hvor går grænsen, så vi sammen kan i tale sætte det gode arbejdsmiljø

Skal du undersøge sexisme?

Kvinfo anbefaler at du spørger på denne måde:

• Har du oplevet, at dit udsende er blevet kommenteret på en måde, du fandt ubehagelig eller stødende?

• Har nogen sendt dig eller vist dig billeder eller film med seksuelt indhold, som du fandt krænkende?

• Er du blevet rørt ved, omfavnet eller kysset på måde, som du ikke ønskede?

Du kan også hente dialogkort hos arbejdstilsynet til at starte snakken med.