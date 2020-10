Mon Movias nye intelligente stoppesteder er intelligente nok til at få bussen til at komme lidt før? Foto: Peter Kenworthy.

Movia tester intelligente stoppesteder i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Fra begyndelsen af november og frem til januar tester Movia sammen med Gladsaxe og Rødovre kommuner ”Smart Stop” på 247 stoppesteder.

Stoppestederne skal, ifølge Movia, hjælp til de kunder der stiger på ved stoppesteder uden en digital nedtællingsskærm, og skal afdække, om intelligente stoppesteder er en god måde at give kunderne afgangstider for busserne direkte på mobilen, når de står ved stoppestedet.

– Forudsætningen er, at man har Rejseplanens app på sin mobil, har accepteret at modtage notifikationer fra app’en, og har aktiveret Bluetooth på sin mobil. Stoppestederne er markeret med et gult dråbeformet mærke på standeren og på fortovet, skriver Movia i en pressemeddelelse.