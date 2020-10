Ja tak til grøn klimapolitik

I Gladsaxebladet 3. juni havde Lars Pedersen et indlæg med overskriften: Klimafornægtelse i Enhedslisten. Undskyld det meget forsinkede svar, men andre opgaver har presset på.

Af Trine Henriksen

Trine Henriksen, Enhedslisten

I Gladsaxebladet 3. juni havde Lars Pedersen et indlæg med overskriften: Klimafornægtelse i Enhedslisten. Undskyld det meget forsinkede svar, men andre opgaver har presset på.

Indlægget kritiserer mit indlæg ”En grøn og socialt retfærdig vej ud af krisen”, som LP kalder romantisk og klimafornægtende. Ifølge LP skal der bygges 350.000 vindmøller om året, hvis CO2 udledningen skal reduceres med 45% i 2030 og energiforbruget til internettet er kolossalt og stigende. Atomkraft er i stedet en del af løsningen, og resten kan kun ske med teknologisk udvikling.

Jeg er helt uenig! Vi kan nå målet om 70% CO2-reduktion i 2030 med den nuværende teknologi, og vi skal IKKE vente, sådan som regeringen foreslår. Nye og billigere teknologier skal vi bruge senere til yderligere CO2-reduktion.

Både strøm fra vind og sol er i dag langt billigere end atomkraft, som for nuværende kun udgør 5 % er verdens energiforbrug. Det er helt uansvarligt at satse på atomkraft frem for vind og sol. Med de nu indgåede klimaaftaler i Folketinget skal der de næste 10 år bygges 7 store havmølleparker, som producerer strøm nok til elforbruget, foruden strøm til elbiler ( 50 % af bilerne i 2030), til varmepumper i varmesektoren, til elektrificering af industriens produktion og til produktion af elektrofuels/Power-to-X, der kan bruges i fly, lastbiler og skibe.

Så ja tak til sol, vind, og teknologisk udvikling, men nej tak til atomkraft og radioaktivt affald.