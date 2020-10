Foto: Colourbox

Frank Dahlgaard udgiver bog om euro-afstemningen fra nej-kampagnes perspektiv

Af Peter Kenworthy

I 20-året for folkeafstemningen om euroen udkommer bogen ”Kampen om kronen”. Den er skrevet i hjemmekontoret i Bagsværd af Gladsaxeborger og økonom, Frank Dahlgaard, der sad i Folketinget fra 1994 til 2001, og var aktiv i kampen for at bevare kronen som dansk valuta. Bogen er skrevet sammen med fire andre medlemmer af den tværpolitiske sammenslutning, Nationernes Europa, som Dahlgaard var talsmand for.

Nationernes Europa kæmpede (sammen med en nej-side der inkluderede alt fra Folkebevægelsen og Enhedslisten til Dansk Folkeparti og Frihed 2000) imod den daværende socialdemokratiske regering, et stort flertal i Folketinget, store dele af erhvervslivet og fagbevægelsen, en skare af eksperter, ministerielt oplysningsmateriale samt stort set den samlede medieverden, siger Dahlgaard i bogen.

– En mere ulige kamp er det svært at forestille sig, tilføjer han.

Men det blev alligevel et ’nej tak’ til euroen fra 53 procent af danskerne.

Ifølge bogen blandt andet fordi et par ledende socialdemokrater gik imod partilinjen, fordi EU og Tyskland luftede tanker om at EU burde udvikle sig til en politisk union, og på grund af ja-sidens svingende strategi i forhold til at vedkende eller benægte denne udvikling.

Men også fordi der siden halvfemserne har været en kløft mellem befolkningen og Christiansborg i EU-spørgsmålet, og fordi ja-politikerne dæmoniserede nej-siden og talte ned til vælgerne, skriver Dahlgaard i bogen.

Bryder sammen

Euro-politikernes påstande om hvor galt det ville gå med dansk økonomi efter et nej til euroen, er desuden blevet gjort til skamme, mener Dahlgaard.

– Nogle vil måske mene, at det ville være smart at have euroen, for så slipper man for at veksle, når man skal sydpå i Europa. Ja, men så havde arbejdsløsheden i Gladsaxe og det øvrige Danmark med stor sandsynlighed også været højere, end den er nu. Hvordan dét hænger sammen, kan man læse om i bogen, som også beskriver helt upåagtede dramatiske begivenheder, som fandt sted i månederne op til folkeafstemningen i 2000, siger Frank Dahlgaard til Gladsaxe Bladet.

I forhold til fremtiden mener Dahlgaard at euro-samarbejdet vil bryde sammen. Blandt andet fordi ”forudsætningen for en holdbar fælles valuta, er et land eller union bagved, som er meget mere land eller politisk union, end tilfældet er med EU i dag”.

Bogen er på 288 sider og illustreret med tegninger, fotos og statistisk dokumentation.