Kørte ind i rådhuset

Bilen var totalsmadret, så føreren må have kørt stærkt. Foto: Peter Kenworthy

Ung mand forsøgte at stikke af på stjålen cykel efter solouheld. Blev lagt i håndjern af rådhusvagter

Af Peter Kenworthy

Ved otte-tiden i morges kørte en ung mand af uvisse årsager ind i en mur på Søborg Hovedgade ved Gladsaxe Rådhus. Han havde så meget fart på, at forpartiet på bilen blev helt smadret, bilen levede et kæmpe hul i muren og flere af bilens airbags blev udløst.

Politiet på stedet ville ikke udtale sig, men ifølge en vagt fra rådhuset forsøgte føreren af bilen efter soloulykken at stikke af på en stjålet cykel. Vagten var løbet ud på Søborg Hovedgade, efter at have hørt et stort brag.

– Der var lidt tumult. Han slog et par medborgere og så blev vi enige om at vi måtte gribe ind. Så vi foretog en civil anholdelse, lagde ham i håndjern og ventede på politiet, fortæller en af vagterne.

Manden blev efterfølgende taget med på stationen.

Vagtchefen hos Københavns Vestegns Politi bekræfter at der var tale om en soloulykke, og fortæller at føreren af bilen er en ung mand i midt-slut-tyverne. Ingen kom til skade ved hændelsen.

Manden risikerer dog at blive sigtet for at forsøge at stikke af fra gerningsstedet, tilføjer vagtchefen.



Der var et gevaldigt hul i muren som følge af ulykken. Foto: Peter Kenworthy.



Heldigvis virkede bilens airbags. Foto: Peter Kenworthy.