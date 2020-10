Kommunikation uden religiøs symbolik, tak

Biblioteket skal fremstå neutralt overfor borgerne. Billede- og tekst-kommunikation fra biblioteket ud til borgerne må ikke indeholde religiøs eller politisk symbolik.

Af Carsten Thrane

Carsten Thrane, Søborg Hovedgade 203

Biblioteket skal fremstå neutralt overfor borgerne. Billede- og tekst-kommunikation fra biblioteket ud til borgerne må ikke indeholde religiøs eller politisk symbolik.

Vi har et fantastisk godt og moderne bibliotek her i Gladsaxe. Jeg bruger det tit og ofte, og får masser af ny inspiration, nyheder, og gode input der.

Biblioteket driver en dansk snakkeklub hver torsdag, som støtter op om mangfoldighed og gode danskkundskaber.

Centralt i reklamebilledet for klubben er en kvinde, som bærer et islamistisk hovedtørklæde. Hovedtørklædet er et stærkt religiøst og politisk symbol. Jeg synes biblioteket skal afholde sig fra, at anvende reklamebilleder, hvor fotomodellerne er iført tøj-genstande, som har stærke politiske og religiøse signaler. Billedet bliver (måske utilsigtet) indirekte en reklame for en religiøs retning, islam. Vores kommunale institutioner må ikke gøre reklame for islam. Illustrationen normaliserer, at fundamentalistisk og ekstrem islamisme bliver en naturlig ting i kommunen. Håber det aldrig sker.

Hvis der møder kvinder (fx konvertitter) frem i klubben med hovedtørklæde, som hvis du spørger mig bør være yderst velkomne, så snak om, at tage tørklædet af, for det er ikke mangfoldigt.