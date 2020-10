Konkurrence: Halloween i Tivoli

Foto: Lasse Salling

Den 9. oktober åbner Tivoli dørene for årets Halloween-tema, og du kan vinde billetter til en tur i den (u)hyggelige have

Af Randi Salzwedell

Blandt gæstemagneterne i år forventes det, at området med de Hængende Haver fra 1955, som forvandles til et scary-område med kirkegårdstema trækker stikket hjem blandt gæster med hang til gys sammen med Det Hjemsøgte scaryhouse. Programmet tæller udover forlystelserne også DM i kæmpegræskar, udskæring af Danmarks største græskar, børneforestillinger samt Monsters Night Out optog mm. Forlystelserne og restauranterne er åbne og suppleres af knap 35 boder med alt fra vanter, scary-kostumer til lune retter.

Halloween i Tivoli finder sted fra 9. oktober til 1. november og følger alle Covid-19 restriktioner og anbefalinger, så gæsterne og medarbejderne er sikret en tryg oplevelse.

Vind billetter

I samarbejde med Tivoli udlodder Gladsaxe Bladet 3×2 entré og turpas til Halloween i Tivoli. Du skal blot svare på følgende:

Hvornår slutter Halloween i Tivoli?

A: 9. oktober

B: 1. december

C: 1. november

Send dit svar mærket ”Tivoli” med dit navn, adresse og telefonnummer til kon@gladsaxebladet.dk senest søndag den 11. oktober. Vinderne får direkte besked og kan afhente billetterne ved Tivoli Box Office, som ligger til venstre for hovedindgangen. Billetterne må ikke videresælges og kan ikke byttes til kontanter. Se i øvrigt Tivolis Covid-19 forholdsregler på www.tivoli.dk/da/praktisk/pas+paa+hinanden