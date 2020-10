Kristian Niebuhr bliver socialdemokrat

Foto: Kaj Bonne

Han søger samtidig om optagelse i den socialdemokratiske gruppe i Gladsaxe Byråd

Af Peter Kenworthy

Den tidligere gruppeformand for Dansk Folkeparti i Gladsaxe, Kristian Niebuhr, har efter sin udmeldelse af Dansk Folkeparti meldt sig ind i Socialdemokratiet og søger om optagelse i den socialdemokratiske gruppe i Gladsaxe Byråd.

– Jeg ønsker at indgå i et samarbejde med det øvrige byråd om udviklingen af Gladsaxe, og jeg kan ikke se, at det kan ske med det hold, der nu er sat i Dansk Folkeparti. Jeg har derfor meldt mig ud af Dansk Folkeparti og søger om optagelse i det parti, der holdningsmæssigt passer bedst til mine visioner for Gladsaxe. For mig har politik altid handlet om at skabe gode rammer for alle borgere i Gladsaxe, og derfor glæder jeg mig til at fortsætte samarbejdet med den socialdemokratiske gruppe og den socialdemokratiske borgmester, fortæller Kristian Niebuhr.

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har behandlet ansøgningen mandag. Byrådsgruppens beslutning skal ifølge partiets love godkendes på en kredsgeneralforsamling i Socialdemokratiet i Gladsaxe, hvilket ifølge partiet vil ske den 12. november.

Borgmester Trine Græse (A) fortæller, at hun ser frem til at fortsætte samarbejdet med Kristian Niebuhr som nyt medlem af Socialdemokratiet.

– Det er med stor glæde, jeg har modtaget Kristians indmeldelse i vores parti og hans ansøgning om at blive optaget som medlem af den socialdemokratiske gruppe, siger Trine Græse.

Den nye formand for i Dansk Folkeparti Gladsaxe, Susanne Damsgaard, fortæller til Gladsaxe Bladet at hun ikke er overrasket over at Kristian Niebuhr er blevet socialdemokrat.

– Kristian stemte ofte for når Socialdemokratiet fremlagde forslag i byrådet. Samtidig undrer det mig fordi Kristian – sådan som jeg husker det – var vældig imod da Kristian Thulesen Dahl rakte hånden frem til Mette Frederiksen, tilføjer Susanne Damsgaard.