Letbanearbejde flere steder

Foto: Peter Kenworthy

Trafikomlægninger og støj ved Kildebakken, Valdemars Allé og Klausdalsbrovej

Af Redaktionen, redigeret

Novafos skal omlægge ledninger i Buddingevej, der krydser Klausdalsbrovej. Klausdalsbrovej bliver derfor ensrettet for biltrafik fra Buddingevej i retning mod Buddinge Hovedgade fra weekenden.

Ensretningen varer i seks uger.

Novafos udfører arbejdet i to etaper, så det fortsat er muligt at køre ind på Klausdalsbrovej fra Buddingevej, men ikke ud igen samme vej, fortæller Gladsaxe Kommune. Det vil fortsat være muligt at cykle i begge retninger på hele Klausdalsbrovej.

Støj og omlagt trafik

I slutningen af oktober går Hovedstadens Letbane i gang med forberedende arbejde på strækningen mellem Buddingevej 291 og Fremtidsvej. Arbejdet forventes at give perioder med støj, fortæller Hovedstadens Letbane.

Arbejdet omfatter rydning på strækningen mellem Kildebakken og Fremtidsvej samt etablering af en støttemur ved Buddingevej 289. Derudover ændrer Hovedstadens Letbane de eksisterende trapper ud for Buddingevej 291 og mellem Kildebakken og Fremtidsvej.

– Vær opmærksom på, at trafikken bliver omlagt mellem den 26. oktober og den 1. december 2020, hvor Kildebakken lukkes for til- og frakørsel til Buddingevej. Der bliver i stedet lavet omkørsel via Fremtidsvej. Vi forventer, at arbejdet afsluttes i december 2020, tilføjer man.

Det støjende arbejde udføres på hverdage kl. 7-18 i henhold til Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune.

Byggeplads ved Valdemars Allé

Hovedstadens Letbane er også i gang med at etablere byggeplads på arealet ved Valdemars Allé/Buddingevej, hvor man sætter byggepladshegn op.

– Vi forventer at gøre brug af byggepladsarealet i hele anlægsperioden. Arealet skal primært benyttes til oplagring af materialer, men på et senere tidspunkt i anlægsperioden vil der også komme en skurby på grunden, fortæller Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

– Adgang til og fra byggepladsområdet vil ske fra Buddingevej, og du vil kunne opleve støj fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området i dagtimerne. Det støjende arbejde finder sted på hverdage mellem kl. 7 og 18 i henhold til Gladsaxe Kommunes Forskrift for midlertidige bygge-og anlægsaktiviteter. Når anlægsarbejdet i området er færdigt, bliver området reetableret. Det forventer vi vil ske senest udgangen af 2023, tilføjer man.