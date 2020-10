Letbanen vil koste buspassagerer

I Gladsaxe Bladet har man kunnet læse om byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Venstre tage æren for, at have reddet linje 250.

Af Henrik Sørensen

Henrik Sørensen, Folketingskandidat (C)

I Gladsaxe Bladet har man kunnet læse om byrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Venstre tage æren for, at have reddet linje 250. Det kan undre, at de samme politikere som har ”reddet” linje 250 ikke har samme lyst til, at tale om de mange tusinde buspassagerer, som vil blive påvirket under byggeriet af letbanen.

Busserne i Gladsaxe og i hele regionen vil hvert år miste mange tusinde buspassagerer på de mange ruter, som kører gennem Gladsaxe.

Movia har i 2016 skrevet til Gladsaxe Kommune, at Movia forventer at linje 6A mister op til 72.000 passagerer om året. Det store passagertab skyldes færre linjer og længere transporttid fordi de under byggefasen forventer kilometer lang kø på Søborg Hovedgade hver eftermiddag under byggeriet.

Det er ikke kun linje 6A som vil blive berørt af det store byggeri. Det vil alle buslinjer gennem Gladsaxe.

Movias beregninger viser, at de kan miste op mod 300.000 buspassagerer alene i Gladsaxe. Samlet i hele regionen kan de blive op mod 2 millioner passagerer om året. Det betyder store indtægtstab for Movia, som de kun kan dække ved øget tilskud fra kommunerne eller nedskæringer i busbetjeningen.

I 4 år har både Socialdemokraterne og Venstre været helt tavse om de store konsekvenser letbanen vil få for busbetjeningen i hele Gladsaxe. Venstre og Socialdemokraterne skylder borgerne et svar på hvordan de vil sikre busbetjeningen for borgerne mens letbanen anlægges.