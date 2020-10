Løn og køn

Working day in the office, men and women in suits are busy with their work in the office

Foto: Colourbox.

Lønforskelle mellem kvinder og mænd skyldes kønsopdelt arbejdsmarked, siger ny rapport

Af Peter Kenworthy

Forskellen mellem kvinders og mænds timeløn er i gennemsnit 14,4 procent. Det skyldes især et kønsopdelt arbejdsmarked. Men også blandt andet at mænd har mere erhvervserfaring end kvinder samt at kvinder har mere fravær end mænd, kan man læse i en ny rapport fra det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE.

– Vi har længe vidst, at det kønsopdelte arbejdsmarked bidrager til lønforskellen mellem kvinder og mænd. Men vores analyse viser, at det faktisk gælder i endnu større omfang end hidtil antaget. Vi kan se, at forekomsten af kvinde- og mandedominerede job på arbejdspladserne også spiller en rolle, fortæller seniorforsker i VIVE, Mona Larsen.

– Kvinder tager i dag længere uddannelser end mænd, og de har øget deres forspring, når det kommer til uddannelse. Deres timeløn er dog stadig mindre end mænds i gennemsnit, fordi de er beskæftiget på andre dele af arbejdsmarkedet, tilføjer hun.

Det spiller også en væsentlig rolle, at kvinder og mænd befinder sig på forskellige dele af arbejdsmarkedet, skriver VIVE i rapporten. Kvinder har desuden mere fravær fra arbejde, blandt andet på grund af sygdom og barsel, selvom ”lønstraffen” for barsel er blevet mindre i de senere år, tilføjer man.

Rapportens resultater siger ikke noget om, hvorvidt kvinder og mænd får samme timeløn for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi, hvilket vil sige at resultaterne ikke giver et billede af, om der er ligeløn på det danske arbejdsmarked i juridisk forstand.