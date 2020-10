Der var heftig aktivitet hos AB Tennis. Foto: Allan Kloppenborg.

AB Tennis og IF Bytoften samlede ind

Af Redaktionen, redigeret

Hos AB Tennis var den traditionelle “standerstrygning” – som markerer afslutningen på udendørssæsonen – lørdag blevet til et “Lyserød Lørdag” arrangement.

Tennisklubben og medlemmerne tilsammen indsamlede over 9000 kroner til Kræftens Bekæmpelses kampagne mod brystkræft via salg af merchandise og et lotteri med præmier sponsoreret af lokale forretningsdrivende.

IF Bytoften samlede hele 41.000 kroner ind til Lyserød Lørdag, på salg gennem auktioner og lotteri, med gaver fra lokale virksomheder.