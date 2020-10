Mere kunst kan være på vej til Værebro

Kunstner Jesper Aabille viser modeller til bordbænkesæt frem. Foto: Kaj Bonne

Kunstner viser modeller af udsmykkede bordbænkesæt frem på Værebro Bibliotek

Af Peter Kenworthy

Hvis man kommer forbi Værebro Bibliotek en eftermiddag i denne uge, kan man møde kunstner Jesper Aabille. Han viser modeller og fortæller om et forslag til et nyt brugsvenligt kunstværk, som han vil skabe med input fra beboerne fra Værebro Park.

Han vil, efter eget udsagn, lave Danmarks flotteste bordbænkesæt.

Der er tale om 15 borgbænkesæt samlet i 3-4 langborde, med bordplader af udskårne træstykker fra forskellige hårde træsorter, der skulle kunne holde til vind og vejr. Bordpladerne skal udsmykkes med fortællinger fra Værebro, og alt bliver speciallavet.

Fortællinger om alt fra borgmesteren der viede et par i Værebros nyttehaver, til en som tabte sin mobiltelefon, da hun var nået til Værebro med sit flyttelæs, men fik den igen hurtigt, som Jesper Aabille har hørt fra beboerne i Værebro. Da Gladsaxe Bladet talte med ham tirsdag var der over 30 der havde bidraget.

Fortællingerne skal give en kunstnerisk fortælling til Værebro som man kan genkende, og hvor det at man sidder og spiser ved dem både illustrerer og understøtter fællesskabet, fortæller Jesper Aabille til Gladsaxe Bladet.

– Jeg har valgt at tage udgangspunkt i bordbænkesættet, der traditionelt er et objekt der forstærker fællesskabet. Der ligger desuden en slags symbolsk diversitet i de forskellige træsorter, som jeg har tænkt mig at bruge, tilføjer han.

Udgangspunkt i fællesskabet

Bordbænkesættene, der finansieres af Statens Kunstfond, skal efter planen stå ved området omkring beboerhuset. De kan efter planen være færdige i foråret 2022, fortæller Jesper Aabille.

Områdets beboere stemmer om hvorvidt Værebro Park ville sige ja tak til gaven fra Statens Kunstfond, som anslås at ville koste fonden 1 million, og som ejerne så påtager sig ansvaret for at vedligeholde i ti år, på tirsdag.

En af beboerne, der var på Værebro Bibliotek samtidig med Gladsaxe Bladet, var i hvert fald positivt indstillet.

– Det bliver så lækkert at kunne sætte sig over og drikke en kop kaffe, mente han.

Statens Kunstfond har i tre år arbejdet sammen med beboerne i Værebro Park om at skabe kunstoplevelser i området.

Jesper Aabille har tidligere lavet værker, der inviterer til at bruge det fælles rum med måltidet som fællesnævner. Blandt andet byggede han et byrumskøkken – et slags udendørs grill og mødested – i Høje Gladsaxe sammen med en gruppe unge drenge fra området i 2018.