Motionsmotivation

Forskningsprojektet sætter fokus på bevægelsesvaner i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Forskere på Syddansk Universitet skal, i samarbejde med Gladsaxe Kommune undersøge, hvor meget vi bevæger os og hvad der motiverer os til at motionere.

Derfor har hver tiende voksen over 15 år fået et spørgeskema i deres e-Boks fra projektet ’Danmark i Bevægelse’ i Gladsaxe Kommune. Danmark i Bevægelse er den største nationale måling af bevægelsesvaner herhjemme, og spørgeskemaet sendes til omkring 400.000 over hele landet, skriver Syddansk Universitet og Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Vi har en ambition om, at borgere her i Gladsaxe har et aktivt og sundt liv. Når man for eksempel er ude at gå eller cykler en tur, styrker man også sin mentale sundhed, og man kan få mange glæder og oplevelser ud af det. Jeg håber derfor, at så mange som muligt svarer på undersøgelsen her, så vi kan vi blive klogere på, hvordan vi kan skabe bedre muligheder for fysisk aktivitet. Det kan være flere grønne områder, flere cykelstier eller måske legepladser, hvor også de voksne kan få rørt sig lidt, siger borgmester Trine Græse.

Undersøgelsen skal skabe et slags Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at være mere fysisk aktive.

Danmark i Bevægelse-projektet løber fra 2019-22 og udføres af Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, med professor Bjarne Ibsen i spidsen. Det er støttet af Nordea-fonden med knap 12 millioner kroner.

28 procent af de voksne gladsaxeborgere opfylder ikke anbefalingerne for fysisk aktivitet, fortæller Gladsaxe Kommune. 77 procent af de inaktive borgere har dog et ønske om at bevæge sige mere, og 40 procent ønsker hjælp til at blive mere fysisk aktive i dagligdagen.