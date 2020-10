Niebuhr bliver løsgænger

Foto: Kaj Bonne.

Gruppe- og lokalformand har meldt sig ud af Dansk Folkeparti

Af Peter Kenworthy

Tirsdag aften meddelte lokalformanden for Dansk Folkeparti Gladsaxe, og gruppeformand for Dansk Folkepartis byrådsgruppe, Kristian Niebuhr, at han fra dags dato har trukket sig som lokalformand og meldt sig ud af Dansk Folkeparti. Han fortsætter i Gladsaxe Byråd som løsgænger.

Tidligere på måneden blev Niebuhr vraget som spidskandidat til næste års kommunalvalg, og fortalte dengang at han ikke stillede op til videre kandidatur. Næstformanden i Dansk Folkeparti Gladsaxe, Susanne Damsgaard, blev ved samme lejlighed partiets nye spidskandidat.

– Efter det der skete ved opstillingsmødet kan jeg ikke se mig selv i partiet. Det var en lang og svær beslutning, men jeg har tænkt mig godt om, og så kom beslutningen i dag, da vi havde bestyrelsesmøde, som jeg efterfølgende meddelte Christiansborg, fortæller Kristian Niebuhr til Gladsaxe Bladet.

Den nu fungerende formand i Dansk Folkeparti Gladsaxe, Susanne Damsgaard, fortæller at det undrer hende at Kristian Niebuhr har taget det store skridt at melde sig helt ud af Dansk Folkeparti.

– Han fratager dermed partiet sit mandat i byrådet – hvor han sidder i kraft af listestemmer. Jeg synes han burde have givet mandatet videre. Han har selv været kritiker af at man tog sit mandat med videre, når man blev løsgænger eller skiftede parti, tilføjer Susanne Damsgaard.