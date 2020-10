Ny Netto i Bagsværd

Man vil møde en anderledes Netto når man køber ind på Bagsværd Hovedgade

Af Redaktionen, redigeret

Nettos nye butik i Bagsværd er klar med et helt nyt butikskoncept den 22. oktober, med ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider, skriver Netto i en pressemeddelelse.

– Vi vil gerne skabe fremtidens discountbutik med afsæt i en mere rolig butik, der er kendetegnet ved et stærkt sortiment af kvalitetsvarer til discountpriser og stor friskhed. Vi vil i endnu højere grad indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, som går mod markante frugt- og grønt-afdelinger, convenience og en enkel og nem navigering i butikken. Det skal være behageligt at handle her, og på tværs af hele butikken vil man møde en styrket oplevelse, som vi håber, at kunderne vil tage rigtig godt imod, fortæller butikschefen i den nye Netto-butik, Frederik Thorsen.

Nettos nye butik i Bagsværd er en af i alt 80 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2020. Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres og forvandles, så de står klar i det nye koncept.