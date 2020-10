Nye cricketspillere

Der har været stor interesse for dialog og fremmøde hos AB. Her er et udsnit af ”tapeball-spillerne” fra Værebroparken. Foto: Privat

Foreningspulje på 21.000 fra DIF og DGI er med til at skaffe nye medlemmer fra Værebroparken til AB’s cricketafdeling

Af Redaktionen, redigeret

Cricketafdelingen i AB har ikke haft stor tilgang af spillere i den senere tid, hvilket blandt andet skyldes corona-epidemien, der har holdt en del unge væk fra klubben. Cricketbestyrelsen har dog haft en positiv respons på en ansøgning til DIF og DGI’s foreningspulje, der skal være med til at skaffe nye medlemmer, fortæller klubben.

– Vi har fået 21.000 kroner fra denne pulje. Det har betydet, at vi er i fuld gang med et samarbejde med en gruppe cricketspillere i Værebroparken, der på nuværende spiller med lidt primitiv form for cricket kaldet ”tapecricket”. Her anvendes billigt cricket-udstyr og bolden er en tennisbold viklet ind i tape – og der bruges ikke udstyr såsom benskinner og handsker, siger cricketformand i AB, Mikkel Grøn.

En gruppe på knap en snes tapeball-spillere i Værebroparken er for nyligt inviteret til et orienteringsmøde, ligesom de har været inviteret til 4-5 træningssessioner på AB, hvor der spillet cricket med rigtig bold og udstyr.

– Det har været yderst positivt og det er helt oplagt, at flere af disse spillere forhåbentlig har en fremtid på et af de hold, som AB har i diverse turneringer under Dansk Cricket-Forbund, pointerer Mikkel Grøn.