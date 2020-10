Opdag de mange fordele ved naturlige olier

SPONSORERET INDHOLD: Olie er i disse dage her, dér og alle vegne. Det findes i en lang række pleje- og skønhedsprodukter og er desuden blevet en fast bestanddel i manges daglige hudplejerutine.

Af SPONSORERET INDHOLD

Grunden til dette er, at de gyldne dråber indeholder alverdens positive egenskaber, både når det gælder hud, hår og krop. Naturlige olier til selvforkælelse er altså kommet for at blive. Men præcis hvilke fordele bliver olier fra naturens side tillagt, og hvilke slags olier bruges til hvad? Læs med her og bliv klogere på skønhed og velvære med naturlige olier.

Arganolie: populær og alsidig

Arganolie placerer sig i den dyre ende af skalaen, hvad angår naturlige olier. Det skyldes, at argantræet kun har grobund for at vokse i ét land i verden – nemlig Marokko. Her er argantræet yderst truet, hvorfor olien har fået tilnavnet “Marokkos guld”. Disse dyrebare dråber har et væld af styrker, der gavner både din hud og dit hår. Olien er nyttig til at bekæmpe spaltede spidser, den er god til at forebygge og lindre strækmærker og endnu et plus er dens evne til at behandle insektbid. Desuden er arganolie rig på E- og F-vitamin, omega-3, -6 og -9 samt antioxidanter. Der er altså uanede anvendelsesmuligheder for arganolie.

Mandelolie: bekæmp tørhed, bumser og tilstoppede porer

Endnu en populær olie på markedet er mandelolie, der ligeledes er kendt for sin mange universelle egenskaber. Den er ideel til at bekæmpe tør hud, da den har en nærende og blødgørende virkning grundet dens sammensætning af næringsstoffer. Samtidig tilstopper mandelolien ikke dine porer, hvilket er fordelagtigt, især hvis du har tendens fedtet hud eller bumser. Derudover kan mandelolien bruges til de intime områder, idet den er 100 % naturlig, hvorfor der er ingen fare for kemiske eller allergiske reaktioner.

To mere ukendte olier: abrikoskerneolie og shea butter

Hvis du er på udkig efter en mild olie, der er velegnet til følsom eller sart hud, så er abrikoskerneolien noget for dig. Stammende fra kernerne i den gulorange abrikosfrugt, er denne olie spækket med A- og E-vitamin og har desuden en genopbyggende virkning på din hud. Det vil sige, den er effektiv til at behandle skadet, tør eller irriteret hud. En anden fugtgivende naturlig olie er shea butter. Dens koncentration af naturlige vitaminer og fedtsyrer har den fordel, at det giver næring til din hud, alt i mens den beskytter de naturlige olier i din hud. Shea butter er endvidere oplagt til at reducere hudinflammation, hvilket vil sige, det formindsker betændelsestilstande. Der er altså masser af hjælp og selvforkælelse at hente fra de naturlige olier.