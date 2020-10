Opløftende klaverballader

hands of a piano player

Foto: Colourbox

Dansk-canadisk duo spiller musik med smil og humor i Bagsværd Kirke

Af Redaktionen, redigeret

Reg & Andreas synger deres egne storladne ballader og popsange for to stemmer og klaver i Bagsværd Kirke, søndag den 25. oktober kl. 15.

Duoen består af den canadiske sanger Reg Downey og den danske pianist og sanger Andreas Flensted-Jensen.

Man kan både opleve dem synge egne sange med titler som ”Another Chance To Fly” og “Dream and Believe”, samt enkelte kendte sange som “Bridge Over Troubled Water”.

Der er gratis adgang, men begrænsning på deltagerantallet, så kom i god tid. Dørene åbnes senest 14.30.