Pas på problematiske netprodukter

Problematiske stoffer fundet i produkter fra udenlandske netbutikker, viser stikprøveundersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen

Af Redaktionen, redigeret

Man risikerer at blive udsat for sundheds- og miljøskadelige stoffer som bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner, når man køber ind i udenlandske netbutikker. Det viser en ny stikprøveundersøgelse fra Miljøstyrelsen.

Legetøj, elektronik, regntøj og andre produkter købt i udenlandske netbutikker indeholder ofte for store mængder af bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner (SCCP). Det viser en ny undersøgelse, som Miljøstyrelsens har foretaget på i alt 54 PVC-produkter indkøbt fra udenlandske online-butikker.

I alt 13 produkter (24%) overskred grænseværdierne for en eller flere af følgende sundheds- og miljøskadelige stoffer: bly, cadmium, ftalater og chlorparaffiner (SCCP).

De 54 produkter dækker over varer, som danske forbrugere ofte køber over nettet bl.a. badeudstyr, legetøj, kæledyrsartikler, bilmåtter, beklædning, regntøj, presenninger, haveudstyr, elektroniske småartikler, personlig pleje og typiske produkter købt i byggemarkeder. Derudover blev der fundet 22 produkter ud af 41 undersøgte (54%), der indeholdt ftalater, som netop er blevet forbudt ifølge helt nye REACH restriktioner indført efter indkøbet af produkterne, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Miljøstyrelsen har indberettet de nævnte produkter til det fælleseuropæiske markedsovervågningssystem ICSMS, hvor andre EU-lande bliver varslet om, at produkterne er ulovlige. Derudover er de produkter, der er indkøbt i tredjelande uden for EU, blevet notificeret til den relevante e-handelsplatform, med en anmodning om at fjerne produktet, jævnfør den aftale som EU har med en række e-handelsplatforme, tilføjer man.