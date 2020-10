Røde Kors samlede over 100.000 ind

Penge fra indsamlingen skal blandt andet bruges i Moria-lejren, Yemen og til syge hjemløse i Danmark

– Den lokale Gladsaxe afdeling i Røde Kors vil gerne sige tak til de mange indsamlere i alle aldre – heriblandt gymnasieelever, der brugte en pæn del af søndag den 4. oktober 2020 til at deltage aktivt i Landsindsamlingen med overskriften ”Ingen skal stå helt alene”, fortæller formanden i Røde Kors Gladsaxe, Karin Søjberg Holst.

Det endelige resultat for indsamlingen i Gladsaxe blev 113.155 kroner. Et flot resultat, især på baggrund af at der var lidt færre indsamlere i år grundet corona, tilføjer Karin Søjberg Holst.

Røde Kors indsamlingen i år går blandt andet til akut lægehjælp, mad, vand, omsorg og beskyttelse til børn, der desperat har brug for hjælp i Yemen og fra Moria lejren på Lesbos. Den går til beskyttelsesudstyr og livsvigtige hygiejnepakker i udsatte corona-ramte områder som tætpakkede flygtningelejre.

I Danmark går støtten blandt andet til syge hjemløse, der har hårdt brug for omsorg og en varm seng og til udsatte børnefamilier, der står uden for fællesskabet. Indsamlingen giver barnet mulighed for at gå til sport, holde fødselsdag eller få en positiv pause og mere selvværd på en Røde Kors-ferielejr herhjemme, fortæller Røde Kors Gladsaxe.