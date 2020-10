Sæt skub i gode initiativer i lokalområdet igennem fundraising

SPONSORERET INDHOLD: Lokalområderne har i de senere år kæmpet for deres overlevelse i og med at stadig flere er flyttet ind til byerne. Derfor er det også helt afgørende, at nye initiativer blomstrer og holder liv i de små lokalsamfund, der bygger på et stærkt fællesskab på tværs af generationer.

Måske sidder du inde med en god idé til et projekt eller en begivenhed, der vil kunne gavne lige netop dit lokalsamfund? Med fundraising kan du søge om økonomisk støtte fra en eller flere fonde. Du kan få hjælp fra eksperter, fx igennem https://projekter.nu/, så du kan få al den nødvendige viden for at få succes med fundraising.

Gode råd til din ansøgning

Når alt kommer til alt, er det din ansøgning, der er helt afgørende for, om du får donationen eller ej. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i de eksisterende regler og formalia, så ansøgningen bliver lavet til UG. Derudover kan det være en god idé at:

• Uddybe og sætte ekstra fokus på, hvordan og hvorfor lige netop din idé vil hjælpe dit lokalområde

• Opsøg viden om de tilgængelige fonde og find en fond, der passer til dit projekt

• Send gerne ansøgninger ud til flere fonde og nævn det i din ansøgning – mange fonde er nemlig åbne for at være flere om at støtte en enkelt sag

• Prøv at få din idé koblet til nogle eksisterende trends i samfundet for at vinde ekstra points

Investér i hjælp udefra

Fundraising er en lang og tidskrævende proces, der kræver en stor portion tålmodighed. Til gengæld åbner det også op for en masse muligheder, og det kan derfor godt betale sig at investere i hjælp udefra til udformningen af din ansøgning. En professionel fundraiser vil nemlig kunne hjælpe dig, så du får de bedste forudsætninger for at blive godkendt.