Foto: Peter Kenworthy.

Hele 5-0 vandt søborgenserne hjemme over målløse Måløv

Af Peter Kenworthy

Efter et par nederlag, en skrivebordssejr på 3-0 og en oversiddertjans, fik Søborg FC for alvor gang i spil og sæson med en overlegen 5-0 sejr over et tamt Måløv BK-hold, der slet ikke kunne hamle op med hjemmeholdet på kunststofbanerne ved Gladsaxe Stadion.

Søborg FC rykkede dermed op på en sjetteplads i serie 4, pulje 4.



