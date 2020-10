Stadig særdeles smitsom

I en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen vurderer man, at der er tilstrækkelig dokumentation for den smitteforebyggende effekt af mundbind. Foto: Kaj Bonne.

Antallet af corona-smittede stiger stadig – på verdensplan og herhjemme. Der har været over 800 corona-smittede i Gladsaxe siden januar, og over 100 i den seneste uge

Af Peter Kenworthy

De nye restriktioner sænkede i denne uge blandt andet forsamlingsforbuddet til 10 personer, indførte krav om mundbind – blandt andet i detailhandlen og på nogle uddannelsesinstitutioner, og anbefalede at man begrænsede sin sociale kontakt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at forældre og andre taler med de unge om at være ung i en coronatid. De skal finde nye måder at være sammen på, mener Sundhedsstyrelsen.

Der kom også ændrede rejsevejledninger 29. oktober, hvor også Grækenland kom på listen over lande, hvor alle ikke-nødvendige rejser frarådes-.

– Med tilføjelsen af Grækenland og Norge, som de to resterende åbne lande i Europa, er hele verden igen orange, hvortil vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, bortset fra to regioner i Sverige som fortsat er åbne, siger Udenrigsministeriet.

En ny YouGov-undersøgelse viser at der er utilfredshed med coronatiltagene i mange lande. Blandt andet synes 73 procent af japanerne og 55 procent af briterne, at deres regering har klaret det dårligt eller meget dårligt, mens det kun gør sig gældende for under 20 procent af danskere.