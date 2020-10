Jeg vil hermed opfordre præster og menighedsrødder til, at stemme på Asser Skude til bispevalget, som afvikles midt i oktober.

Af Carsten Thrane

Carsten Thrane, Søborg Hovedgade 203

Jeg vil hermed opfordre præster og menighedsrødder til, at stemme på Asser Skude til bispevalget, som afvikles midt i oktober.

Asser er præst på ydre Nørrebro, hvor den kristne kirke oplever mange nye udfordringer ifht multi-kulti og ismer.

Asser mener, at kristendommen og kristne værdier er truet, mere end nogensinde før.

Asser har fokus på danske værdier, og Asser har fokus på retten til, at være kristen om to-tre generationer også i vores område.

Asser vil bevare retten til menneskers egen fri ret til, at bestemme ifht, at gifte sig med den man elsker, skilsmisse, abort, spise det man vil, samt stemme som man vil.

Stem på Asser Skude til bispevalget.