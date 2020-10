Støj fra Motorring 3

Jeg har sammen med min familie nu boet i Haspegårds kvarteret i mere end 10 år, og som mange andre i området, oplever jeg, hvordan larmen fra Motorring 3 i de sidste år, kun er blevet værre.

Kristian Nissen, Espegårdsvej 34

Jeg har sammen med min familie nu boet i Haspegårds kvarteret i mere end 10 år, og som mange andre i området, oplever jeg, hvordan larmen fra Motorring 3 i de sidste år, kun er blevet værre. I artiklen ’Trafikstøj er noget møg’ nævner Jeppe Bruus at ”vi er i gang med at kigge på vejbelægning og afskærmning”, hvilket koster penge, mange penge, plus det generer trafikken mens arbejdet står på. Da jeg flyttede her til var den nuværende afskærmning under opførelse, et kæmpe arbejde.

En pragmatisk løsning kunne være at indføre en hastighedsbegrænsning mellem 23:00 og 05:00 og sætte stærekasser op som kan knipse de bilister der ikke kan overkomme at holde sig under fartgrænsen. Bøderne alene vil sikkert kunne finansiere denne løsning hurtigt.

Det er primært om natten at den voldsomme støj giver problemer, jeg oplever hvordan jeg her i sensommeren ikke kan sove med vinduet åbent mange dage i løbe af ugen idet støjen fra Motorring 3 forstyrrer min nattesøvn. Hvilket jo er enormt beroligende når man samtidig kan læse at ”søvnmangel er decideret skadeligt for kroppen og kan føre til et hav af livstruende sygdomme”

En pragmatisk løsning giver sikkert ikke en platte nede i byen eller megen blitzlys, men den kan sættes i gang i morgen, hvis bare man vil.