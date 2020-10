Sundt at cykle

Foto: Colourbox

Det er sundere at cykle end man har troet – både for den enkelte cyklist og for samfundet

Af Redaktionen, redigeret

Opdaterede beregninger for sundhedsgevinsten ved cyklisme, lavet af Cowi for Transport- og Boligministeriet viser, at sundhedsgevinsten ved cykling på almindelig cykel er højere både for den enkelte cyklist og for samfundet generelt end de gamle beregninger.

– Sundhedsgevinsten for samfundet af flere tramp i pedalerne er mere end dobbelt så stor, som vi hidtil har regnet med. Det er en vigtig faktor at have med i de videre forhandlinger om fremtidens grønne mobilitet, og der er ikke tvivl om, at cyklerne vil være en del af forhandlingerne, siger transportminister Benny Engelbrecht (A).