Foto: Peter Kenworthy.

Det er svært at se ind gennem vinduerne på nyrenoveret Netto på Bagsværd Hovedgade, som en lokalplan ellers siger man skal kunne. Vi tager en dialog med kommunen, siger Salling Group

Af Peter Kenworthy

Nettos butik i Bagsværd på Bagsværd Hovedgade 98-106 er klar med et nyt butikskoncept, med ny indretning, nye farver og et særligt fokus på frugt og grønt og nemme måltider, fortæller Netto. Butikken er en af i alt 80 butikker, som Netto enten bygger eller renoverer i 2020. Man vil samtidig gerne indrette butikken efter kundernes efterspørgsel, tilføjer man.

Men ifølge en af butikkens kunder, som Gladsaxe Bladet har talt med, har den nye butik tilsyneladende lige lovligt lidt indsyn til butikken.

– Butiksfacaden skal åbne sig mod og have adgang fra Bagsværd Hovedgade og skal udformes med udstillingsvinduer i hele facadens længde langs Bagsværd Hovedgade. Der skal være frit indsyn til butikslokalet og højst 30 % af glaspartiet i hvert udstillingsvindue må tilklæbes med folie eller blændes permanent, står der i hvert fald i Gladsaxe Kommunes Lokalplan 218, stk. 5,4, der gælder for ejendommene på Bagsværd Hovedgade 98-106.

Ikke opmærksomme på lokalplanen

Og hvis man kigger på den nyrenoverede Netto, er der godt fyldt op i udstillingsvinduerne og tilklæbet på store dele af flere af udstillingsvinduerne.

– Der er ikke noget de har søgt hos os. Vi laver en sag på den, fortæller Gladsaxe Kommune til Gladsaxe Bladet.

I byggesagen, der er sendt til Ejerforeningen Henriksgården, kan man blandt andet læse, at ”skiltningen skal være i overensstemmelse med de kriterier der er fastsat i lokalplanen … Som ejer af ejendommen, skal vi bede jer tage initiativ til, at der sker en lovliggørelse af forholdet”.

Ifølge udviklingskonsulent i Salling Group, Carsten Hadsbjerg, var det dog simpelt hen en problemstilling, som man ikke har været opmærksom på.

– Vi laver over 80 butikker af den her type om året, og gør alt hvad der står i vores magt for at gøre det så godt som muligt for kunderne. Vi har ikke været opmærksomme på den lille krølle i lokalplanen i Bagsværd, og det bliver vi nødt til at kigge på. Den dialog tager vi med kommunen, fortæller han.

– Men vi havde en fantastisk åbning i går, og kunderne tog vildt godt imod det nye koncept, tilføjer han.