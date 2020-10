Tabte topopgør

VB 1968 skabte flere store chancer - især i første halvleg - men skarpheden foran mål manglede. Foto: Kaj Bonne.

VB 1968 startede klart bedst men tabte pusten og kampen 0-2 til Hørsholm-Usserød IK

Af Peter Kenworthy

VB 1968 var spilstyrende i starten af fredagens topkamp, hjemme på Gladsaxe Stadion mod Hørsholm-Usserød IK, i Sjællandsseriens pulje 1.

Værebro-holdet havde succes med at presse udeholdet højt op på banen, og i de første 15-20 minutter af kampen var bolden stort set ikke på VB 1968’s banehalvdel, hvilket gav et par rigtig pæne chancer til Værebro-holdet.

Efter 7 minutters spil fik Onur Ay kampens første chance, men Hørsholm-Usserød-målmand Marco Poulsen fik reddet hans skud til hjørne. Fem minutter senere fik Ercan Demirbas endnu en stor chance, men igen var Poulsen i vejen. Og efter 19 minutter trykkede Can Güler af udefra, men hans hårde skud fløj lige over mål.

Hørsholm-Usserød spillede sig stille og roligt ind i kampen, og efter 24 minutter måtte VB–målmand Robert King hive en super redning op af posen, efter et hovedstød fra udeholdets Joakim Dam havde retning mod det ene målhjørne. Fire minutter senere var David Müller lige ved at score, men hans ydersideskud skruede lige forbi Kings mål.

Og efter et hurtigt kontraløb efter en halv times spil, endte bolden igen hos Müller, der denne gang køligt udplacerede King og bragte Hørsholm-Usserød lidt ufortjent foran med 1-0.

I resten af halvlegen stod der igen VB 1968 på det meste. Et frispark fra Ercan Demirbas efter 36 minutter havde retning mod mål, men Marco Poulsen fik lige vippet bolden udenom den ene stolpe. Og fem minutter senere endte bolden i feltet, efter et fantastisk opspil med 4-5 hurtige førstegangsberøringer fra Værebro-holdet, men Poulsen fik igen fingrene på afslutningen fra en fri Demirbas.

Spillet flød ikke længere

I anden halvleg havde Hørsholm-Usserød fundet det gode spil frem, mens VB 1968 nu havde svært ved at få spillet til at flyde og den sidste aflevering til at ramme en medspiller.

Efter 66 minutter vandt udeholdets Sorab Naizi en tackling mod Onur Ay i Værebroholdets venstre side, og fik ekspederet bolden videre til Joakim Dam, der sikkert scorede til 2-0. Og så var gode råd begyndt at være dyre for hjemmeholdet, der begyndte at se frustrerede ud.

Kim Blink Gulløv fik gult og måtte en tur ud på sidlinjen, for en hård tackling bagfra i det 76. minut. Og selvom VB 1968 alligevel forsøgte at presse Hørsholm-Usserød, var udeholdet gode til at holde på bolden og få den til at gøre arbejdet.

Værebro-holdet fik godt nok et par halve chancer i slutfasen, men symptomatisk for en anden halvleg hvor tingene ikke rigtigt fungerede for hjemmeholdet, var der ingen til at sparke Brian Nielsens ellers farlige, flade indlæg i kassen ti minutter før tid, ligesom Marco Poulsen stod i vejen for et sidste frispark fra Demirbas.