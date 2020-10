Foto: Privat.

Fonden Unges på Lerhøj i Bagsværd har fået topkarakter i alle syv kategorier fra det kommunale tilsyn af fondens tilbud for unge med autisme

Af Redaktionen, redigeret

I tilsynets overordnede vurdering hedder det blandt andet:

– Fonden Unges er et meget velorganiseret tilbud, hvor borgernes trivsel og udvikling understøttes i et ungemiljø, der er tilpasset målgruppens særlige behov. Et højt fagligt niveau afspejles blandt andet ved medarbejdernes kompetencer og refleksionsevne, beskrivelser af fagligt perspektiverede aktiviteter samt ved indretning af de fysiske rammer.

Unges Uddannelsescenter blev etableret i 2007, og tilbyder uddannelsesforløb til unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse og lignende udfordringer.