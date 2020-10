Udendørs i efterårsferien

Foto: Peter Kenworthy

Vær udenfor i efterårsferien, begræns hvor mange I er sammen og skru ned for Halloween, anbefaler Sundhedsstyrelsen

Af Redaktionen, redigeret

Corona-smittetallet er stadig højt – ikke mindst i København og omegn og i kommuner som Gladsaxe, hvor over 50 er smittet i den seneste uge, og hvor der er nye bekræftede tilfælde hver dag.

Samtidig er der mange der snart har efterårsferie, i en periode, hvor vi ser stigende smitte over hele landet. I år kan det derfor være en god ide at finde på aktiviteter sammen med børnene, hvor I er udendørs, er sammen i mindre grupper eller mødes i kortere tid. Så er der mindre risiko for at blive smittet, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

– Vi står lige nu midt i en epidemi, hvor vi skal gøre tingene lidt anderledes, end vi plejer. Også efterårsferien skal planlægges lidt anderledes, end vi er vant til, for at vi kan forebygge smittespredning med ny coronavirus, mens vi holder ferie. Derfor kan det være en god ide at være sammen med de nærmeste, gøre nogle hyggelige ting hjemme som fx puslespil eller kastanjedyr. Hvis vejret er til det, så vær udendørs, gå en tur i skoven eller find et udendørs arrangement på det lokale museum, siger Helene Probst, konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen

Mangler man gode ideer til, hvad man kan lave i efterårsferien, kommer Sundhedsstyrelsen med inspiration til hvad især børnefamilierne skal være særligt opmærksomme på.

Sundhedsstyrelsens inspiration til efterårsaktiviteter:

Risikoen for at blive smittet med coronavirus er mindre, hvis man er udendørs, fordi det er lettere at holde afstand, der er bedre luft, og der er typisk færre ting, som mange rører ved. Derfor er det en god ide at opfordre børnene til at være udenfor, eller lave udendørsaktiviteter med dem.

Forslag: Gå ud i haven eller gården, hvis I har mulighed for det. I kan også tage på legeplads, besøge en park, gå en tur i naturen eller skoven og nyde efteråret. Lav et bål, saml kastanjer, find flotte blade eller kig på kronhjorte og andre dyr i naturen.

Find inspiration til efterårsaktiviteter eller arrangementer i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside, Ud i naturen og Vores natur

Kig også hos din kommune, dit lokale bibliotek eller museer efter udendørsarrangementer.

Hvis vejret ikke er til at være udendørs, så bliv hjemme og hyg jer med familien eller den nærmeste omgangskreds.

Forslag: Find et brætspil frem, læg et puslespil, se en film, lav kastanjedyr, græskarhoveder eller bag en kage. I kan også stadig tage et enkelt besøg på museum, i svømmehallen eller på biblioteket.

Undgå større arrangementer

Jo flere man er sammen, jo større er risikoen for smitte. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at man er sammen i mindre grupper, den nærmeste familie eller venner. Undgå at holde større familiefester eller arrangementer på tværs af flere familier.

Uanset hvor mange man er sammen, er det bedst at være sammen udenfor, og huske at have fokus på håndhygiejne, rengøring, være sammen i kortere tid, sørge for god udluftning med gennemtræk og forsøge at holde 1 meters afstand til hinanden. Hvis du eller dit barn er blevet syg, så bliv også hjemme. Smitteforebyggelse er særligt vigtigt, hvis I mødes med andre ud over den nærmeste omgangskreds.

Det er vigtigt at forebygge smittespredning, men også vigtigt at have fokus på børns trivsel og sikre sig, at de ikke bliver isoleret eller ensomme. Hav fokus på dit eget barn, men spørg også gerne, om nabobarnet vil med ud.

Halloween og andre efterårsarrangementer

Ved Halloween og andre efterårsarrangementer bør man finde på andre aktiviteter end fakkeloptog, udklædningsfester og slikindsamling fra dør til dør, da det er arrangementer, der kan være forbundet med risiko for smittespredning.

Forslag: Arranger en Halloween-fest for en mindre gruppe børn, der i forvejen ses ofte, fx nærmeste familie eller nærmeste venner. Erstat i år slikindsamling fra dør til dør med andre aktiviteter, som udhuling af græs-karhoveder, en udendørs skattejagt eller et klippe-klistre værksted med Halloweenpynt. Hvis I serverer slik, så sørg for at det er indpakket eller portionsanrettet.