Uglerne flyver videre

Frederik Christensen får hovedet på et indlæg, og udligner til 1-1. Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxes flotte stime fortsatte med 2-1 sejr over FA 2000

Af Peter Kenworthy

Inden søndagens opgør på Gladsaxe Stadion, mod FA 2000 i fodboldens 2. division øst, havde AB vundet sine seneste fire kampe og ikke tabt i ni. Men da der blev kludret i det i uglernes centerforsvar efter 16 minutter, og en fri Jonas Flagsted Jørgensen bragte udeholdet foran på deres første chance, krævede det alligevel rygrad fra de efterhånden sejrsvante ugler.

Men bare fem minutter senere kom en veloplagt Lucas Koch til baglinjen, og lagde en høj aflevering over målmand Victor Smedsrud og ind til Frederik Christensen, der resolut headede bolden i kassen fra tæt hold til stor jubel for de fleste af de 328 tilskuere.

Efter 25 minutter sparkede udeholdets Michael Jonsson et frispark på stolpen, men ellers var det AB der var toneangivende i resten af halvlegen. Især de to fløje – Emmanuel Bio og Frederik Ellegaard – udfordrede og drev dæk med Frederiksberg-holdets forsvar, men de helt store chancer udeblev inden pausen.

Powerplay og kortklub

Efter pausen startede AB’erne til gengæld som fyr og flamme, i noget der lignede powerplay ned mod FA 2000’s mål.

Fem minutter inde i halvlegen sparkede Emil Mygind på stolpen. Og efter 65 minutter lagde en velspillende Sylvester Seeger-Hansen en drilsk aflevering ind mod Mygind fra kanten af feltet. De unge offensivspiller fik ikke ram på bolden, men bolden sejlede alligevel forbi keeperen og i mål til en yderst fortjent 2-1-føring til AB.

Efter målet var det som om AB trak sig lidt og overlod initiativet til udeholdet, der pressede på for en udligning uden at blive rigtig farlige – bortset fra på et par dødbolde. I de sidste ti minutter måtte Jonathan Fischer i AB-målet således ud i fuld længde for at redde to frisparksforsøg, men tættere kom FA 2000 ikke.

Til gengæld blev der gået mere og mere til den, jo længere kampen skred frem. Ni gange måtte dommer Sebastian Nielsen alt i alt i lommen for at trække gule kort op – de tre sidste efter stadionuret havde passeret de 90. Et til Frederik Ellegaard, og to lige i rap til FA 2000’s Michael Jonsson.

AB ligger nummer tre i 2. division øst, nu kun tre point efter førerholdet Nykøbing FC.



FA 2000 havde problemer med ABs to gennembrudsstærke fløje, Bio og Ellegaard. Foto: Peter Kenworthy.



Ricky Gotland havde sit hyr med en angrebslysten Frederik Christensen. Foto: Peter Kenworthy.