Uglerne vandt tæt mosederby

Frederik Christensen (th) scorede sejrsmålet for AB (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy

AB Gladsaxe fik tre point med hjem fra Tingbjerg Idrætspark, efter snæver 2-1 sejr over lokalrivalerne fra Brønshøj

Af Peter Kenworthy

I store dele af første halvleg var der tale om et rimeligt tamt mosederby, uden reelle chancer. På den anden side må man rose begge hold for deres effektivitet foran mål.

For Brønshøj scorede på deres første reelle chance, da Bayan Fenwick efter 32 minutter tog et par træk og bankede bolden op i krydset via stolpen, uden chance for Jonathan Fischer i AB-målet. Og lige inden pausen dukkede Emmanuel Bio op i feltet og sparkede uglernes første chance i kassen.

Spil og spændingsniveau kunne med andre ord sagtens blive bedre i anden halvleg. Og det synes spillerne tilsyneladende også.

For efter bare tre minutter af anden halvleg løb Frederik Christensen i dybden, på en præcis stikning, og AB-angriberen sparkede sikkert bolden forbi Kasper Vilfort i Brønshøj-målet til 2-1.

Og dommer Paw Johansen måtte også have det gule kort op af lommen flere gange til begge hold.

I resten af kampen stod AB godt på banen, og hvepsene havde derfor svært ved at skabe de helt store chancer. Tre minutter inde i overtiden kom hjemmeholdets Jonas Hemmingshøj tættest på, men han sparkede lige på Fischer i AB-målet, så kampen sluttede med tre point til AB.

AB ligger nummer tre i 2. division øst, et point efter Næstved og fem efter Nykøbing FC.