Vær særlig coronaopmærksom i den kommende tid

Foto: Colourbox

Det gælder stadig - bliv hjemme, vask hænder og hold afstand, siger Sundhedsstyrelsen i opdaterede coronaanbefalinger

Af Redaktionen, redigeret

Sundhedsstyrelsen har opdateret de generelle anbefalinger for, hvordan man forebygger smittespredning med ny coronavirus. Styrelsen anbefaler blandt andet at man er særligt opmærksom på i den kommende sæson, hvor vejret bliver koldere og vi er mere indenfor, og isolerer sig hvis man oplever symptomer på corona.

– Hvis man er smittet eller oplever symptomer på COVID-19, er det helt afgørende, at man isolerer sig. Det er det allerbedste værktøj til at undgå, at smitten breder sig i samfundet og til at beskytte dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Han understreger samtidig, at vi stadig skal huske at hoste i ærmet, vaske hænder eller bruge håndsprit, forsøge at undgå tæt kontakt til andre end de allernærmeste, og holde fysisk afstand i det offentlige rum.

At du skal gå i selvisolation betyder, ifølge Sundhedsstyrelsen:

At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.

At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.

At du skal være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring derhjemme

At du ikke skal bevæge dig ud i det offentlige rum, fx gå på arbejde, i skole, til fritidsinteresser, i supermarkedet og butikker mv.

Hvis du ikke har mulighed for at holde tilstrækkelig afstand til andre i din husstand, for eksempel fordi din bolig er lille eller du deler husstand med personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, kan du måske få tilbudt et frivilligt isolationsophold uden for hjemmet af din kommune, siger Sundhedsstyrelsen.

Du skal være testet positiv for ny coronavirus, før du kan få bevilget et isolationsophold uden for hjemmet.

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd: Bliv hjemme hvis du er syg, vask dine hænder tit eller brug håndsprit, host eller nys i dit ærme, undgå håndtryk, kindkys og kram, vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen, hold afstand – og bed andre tage hensyn.