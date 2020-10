Værebro-drenge tilbage på sporet

Ercan Demirbas skaffede tre point til VB 1968, med et mål på straffe efter en times spil. Foto: Peter Kenworthy.

VB 1968 vandt hjemme over Farum. Bagsværd BK og FC Bella fik også tre point, mens IF Bytoften tabte

Af Peter Kenworthy

Fredag kom VB 1968 tilbage på sporet, efter sidste uges nederlag til topholdet Hørsholm-Usserød i fodboldens sjællandsserie, med en 3-2 sejr hjemme over Farum BK. Mourad Saidi, Victor Mariendal Andersen og Ercan Demirbas stod for målene. VB 1968 ligger fortsat nummer tre, efter Hørsholm-Usserød og Herstedøster.

Bagsværd BK vandt også med 3-2 – ude mod Slangerup & Omegn lørdag i serie 2, pulje 1, efter at Noah Sloth Petersen scorede sejrsmålet med ti minutter igen. Holdet ligger nummer et, et enkelt point foran Frem Hellebæk.

FC Bella fik også tre point med fra Lyngby i kvindesjællandsseriens pulje 1. Maria Knudsen bragte FC Bella foran efter bare et minut, og Sophia Lauritzen og Karina Andresen bragte holdet yderligere foran, inden Lyngby scorede et trøstemål. FC Bella ligger nummer tre.

Til gengæld fik IF Bytoften ørene i maskinen ude mod Rosenhøj, og måtte rejse hjem til Gladsaxe med et 0-4 nederlag. Holdet ligger nummer 9 i serie 2, pulje 2.