Vandt i overtiden

VB 1968 vandt på et sent mål af Ercan Demirbas og ligger nummer tre i fodboldens Sjællandsserie. Foto: Peter Kenworthy

Ercan Demirbas sikrede sejren i overtiden for VB 1968. Også Gladsaxe Hero, Bagsværd BK, Gladsaxe Bears og Gladsaxe HG vandt

Af Peter Kenworthy

VB 1968 vandt 3-2 ude mod Liria FK i fodboldens Sjællandsserie lørdag. Ercan Demirbas afgjorde kampen i overtiden – angriberens andet mål i kampen og ottende i sæsonen. VB 1968 ligger nummer tre i tabellen.

Gladsaxe Hero vandt igen, igen – denne gang 2-1 hjemme mod FC Rudersdal, på mål af Martin Andersen og Matthias Glottrup. Hero fører nu serie 1, pulje 1 med fem point. Og Bagsværd BK vandt 3-0 over Slagslunde og fører serie 2, pulje 1.

IF Bytoften blev til gengæld snydt for sejren i serie 2, da Orient GI’s Morten Hansen udlignede til slutresultatet 3-3 i overtiden. Og FC Bella tabte 2-0 ude til Allerød i kvindesjællandsserien.

I ishockeyens 1. division vandt herrerne hos Gladsaxes Bears med 7-2 ude over Hvidovre, efter at Steffan Schultz, Filip Husar og Nikolai Damm havde bragt Bears foran med 3-0 i første periode. Schultz scorede yderligere to mål i kampen, mens William Back, Anton Petersen og Christian Glaas sørgede for resten. Bears ligger nummer tre.

Også Gladsaxe HG’s damer var i kamp i kvalifikationsrækkens pulje 3, hvor det blev til en udesejr på 27-16 over Borsholm – klubbens anden sejr ud af to mulige.