Af Brian Brønd

Brian Brønd, ungechef

Kære Isabella Fevre. Vi kunne rigtig godt tænke os at få de unge mennesker, der er gået ud af skolerne i Gladsaxe, tilbage og være i ungecaféerne. For vi savner jer rigtig meget. Men på grund af coronaen er vi forpligtet til at sikre, at vi ikke laver nye smittekæder i vores cafeer ved at blande for mange unge, som ikke er sammen til daglig. I stedet bestræber vi os på at være i kontakt med jer, der ikke må komme i cafèerne, på andre måder. For eksempel er vi mere tilstede i byrummet, vi kan fanges elektronisk. Men vi ved godt, at det ikke er det samme, og vi håber, at vi snart kan byde jer velkommen igen i jeres Ungecafé.