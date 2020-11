5 gode råd til et bæredygtigt byggeri

SPONSORERET INDHOLD: At opnå 100 procent bæredygtighed i forbindelse med et byggeri kan være rigtig svært. Men der er helt klart råd at følge, som kan gøre dit husbyggeri langt mere bæredygtigt, og på samme tid sikrer dig bekvemmelighed og kvalitet. Læs med her og lær mere om, hvordan du kommer tættere på bæredygtigt byggeri med blot 5 fokusområder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Minimér energiforbruget

En udbredt tendens, som mange boligejere lige nu har stort fokus på, er at spare på energiforbruget gennem isolering, energiruder og omlægning til miljøvenlige varmekilder med fjernvarme og varmepumper.

I den sammenhæng er det vigtigt at du sikrer dig, at de tekniske løsninger spiller korrekt sammen. På den måde opstår der ikke problemer med indeklimaet i boligen.

Skab et godt indeklima

Med en tæt isoleret bolig giver det god mening, at et godt indeklima med et fornuftigt luftskifte er helt afgørende vigtigt. Derfor er det en god idé at være opmærksom på materialevalget i den sammenhæng, samt at sørge for at lufte ud regelmæssigt, og at holde ventiler i vinduer åbne.

Bæredygtige materialer

Den største udfordring med bæredygtigt byggeri kan være at finde bæredygtige materialer. Det skyldes, at det stadig er svært at indhente de helt rigtige oplysninger om forskellige byggematerialer og deres påvirkning af miljøet over længere tid. Her kan du enten lade dig rådføre af en professionel rådgiver eller vælge genbrugs- eller miljømærkede materialer.

Står du overfor et stort byggeri eller gør-det-selv projekt? Og leder du efter de helt rigtige materialer, der passer perfekt til dit hjem? Hos f.eks. Bedst & Billigst kan du finde et stort udvalg af lavpris vinduer i høj kvalitet og døre til din bolig.

Overvej altid, om der er alternative materialer til de funktioner, du planlægger. Og stil spørgsmål til, om der er behov for vedligeholdelse, udskiftning eller ekstra rengøring af de materialer, du ønsker at anvende.

Tænk i løsninger

Der kan være hensigtsmæssigt at tænke ud af boksen, når det kommer til bæredygtighed. Eksempelvis kan regnvand kan opsamles og genbruges i haven eller til toiletskyl. Genbrug af regnvand er både godt for miljøet og din pengepung.

Affald bør sorteres, gør derfor plads til sortering i forskellige beholdere i køkkenet og anlæg en kompostbunke i haven.

En tilpasningsdygtig bolig

Et sidste godt råd er at bygge dit hus, så det let kan tilpasses nye beboer, når du engang skal videregive det. Det kan eksempelvis gøres ved, at fordelingen mellem fællesrum og værelser let kan ændres. På den måde vil huset fungere både for en børnefamilie og for par uden børn.

Et tilpasningsdygtigt hus er også lettere at sælge. Derfor er det en god idé at sørge for, at husets konstruktioner kan skilles ad og måske endda genanvendes i fremtiden.