Alle medarbejdere fortjener en tak

Af Trine Græse

Trine Græse, borgmester

I byrådet er vi alle taknemmelige for den store indsats, som alle vores medarbejdere har ydet i forbindelse med coronapandemien. Derfor har vi også løbende takket både medarbejdere og ledere i forskellige sammenhænge. Og jeg er sikker på, at jeg taler på hele byrådets vegne, når jeg benytter denne lejlighed til at gøre det igen. Når Byrådet valgte ikke at stemme for Lise Tønner og Lene Svendborgs forslag om at takke frontpersonalet i en annonce i Gladsaxe Bladet, var det bestemt ikke, fordi vi ikke værdsætter indsatsen.

Årsagen var, at vi gerne ville takke alle medarbejdere og ikke kun frontpersonalet, sådan som LT og LS foreslog. Samtidig mener vi ikke, at en annonce i Gladsaxe Bladet er den rigtige måde at nå medarbejderne på, blandt andet fordi mange medarbejdere slet ikke bor i Gladsaxe Kommune. Derfor valgte Byrådet i stedet og uden afstemning at bede forvaltningen komme med forslag til Økonomiudvalget om, hvordan vi bedst kan sende alle vores medarbejdere endnu en velfortjent og målrettet tak. Der er derfor ikke tale om, at Byrådet ikke ønsker at takke medarbejderne, men om, at vi ønsker at takke alle og på en måde, så alle medarbejdere får glæde af det.