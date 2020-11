Bedst til beskæftigelse

Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe er landets bedste til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse ud fra kommunens rammevilkår

Af Peter Kenworthy

Nye benchmarking-tal fra Beskæftigelsesministeriet for kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet viser, at Gladsaxe en den kommune, som har færrest personer på offentlig forsørgelse end forventet, ud fra kommunens rammevilkår.

– Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet, skriver Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside.

PÅ dagpengeområdet ligger Gladsaxe på en ottendeplads på beskæftigelsesministeriets kommunale rangliste, på kontanthjælpsområdet på en andenplads og på sygedagpengeområdet på en femteplads.

– Jeg er selvfølgelig utrolig stolt over, at vi har dygtige medarbejdere i vores jobcenter, som gennem deres indsats nu har givet os den her flotte placering. Men vigtigst af alt glæder det mig på vegne af de mange borgere, som vi er lykkedes med at få i beskæftigelse, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse (A).

– Stor ros til medarbejdere og ledere for et rigtigt engageret arbejde. Jeg er sikker på, at en af nøglerne til succesen er vores evne til at samarbejde på tværs inden for hele det sociale område, tilføjer formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Michael Dorph Jensen (Ø).

Utilfredse brugere og tilfredse virksomheder

En brugerundersøgelse af borgerne i Gladsaxes tilfredshed med kommunens service, lavet sidste år af analysefirmaet Moos-Bjerre, viste dog at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service, mens næsten 90 procent ellers var overordnet set tilfredse med kommunens borgerservice.

Gladsaxe Kommune har derfor sat gang i en intern undersøgelse med fokus på forbedret borgeroplevelse, der omfatter jobklubber, sagsbehandlerskift og ydelsesovergange, opfølgning i forbindelse med jobafklaring og resurseforløb, samt den telefoniske betjening.

Til gengæld er mange af kommunens virksomheder tilfredse med jobcenteret.

Ni ud af ti af de 73 virksomheder, der gav jobcentret en anmeldelse sidste år, var således ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’, viste resultaterne af en tilfredshedsmåling, som Gladsaxe sammen lavede sammen med Kommunernes Landsforening, skrev Gladsaxe Kommune dengang på sin hjemmeside.

Ledigheden i Gladsaxe er stigende – fra 3,2 procent fuldtidsledige i september 2019 til 4,3 procent i september 2020. Til gengæld har ledigheden i Gladsaxe generelt været støt faldende siden maj. Dog i noget mindre grad for dem der er 50 år og opefter.